16 Марта 2022
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Свердловчанам рассылают письма от мошенников, выдающих себя за "судебных приставов"

В главном управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области предупредили жителей региона о новом виде мошенничества.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в электронных почтовых ящиках уральцев стали появляться письма от "управления ФССП РФ" с требованием погасить задолженность и предупреждением о блокировке банковских счетов. Письмо также содержит кнопку "оплатить".

В свердловской службе судебных приставов заверили, что ни они, ни их структурные подразделения не уведомляют должников по электронной почте – следовательно, такие письма можно даже не открывать. Узнавать о долгах и оплачивать их следует только на официальном сайте ФССП России своего региона в "Банке данных исполнительных производств" или через официальное мобильное приложение, а также через сайт Госуслуг в личном кабинете.

"Будьте бдительны, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, угрожая арестом банковских счетов, имущества и "штрафными санкциями с повышенным коэффициентом", а также "внесением Ваших данных в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", и это многих вводит в заблуждение. Ни по телефону, ни через почтовые ящики конфиденциальная информация о долгах граждан не предоставляется", - добавили в ГУФССП.

Как сообщало Накануне.RU, недавно тагильский пенсионер отдал 1,6 млн рублей мошенникам, позвонившим с номера городского МВД. В полиции уже не раз предупреждали, что аферисты используют номера различных структур для кражи денежных средств.

Теги: мошенники, письма, ГУФССП



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