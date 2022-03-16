ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

ПАСЕ одобрила заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации.

За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ из 219, еще трое воздержались.

Если российская сторона проигнорирует указанное требование, то Комитет министров Совета Европы может назначить дату, с которой Россия больше не будет являться членом организации, пишет Regnum.

Напомним, 10 марта МИД РФ заявил, что Россия выходит из Совета Европы. Отмечается, что недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на его разрушение.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов поддержал выход России из Совета Европы. Он считает, что это решение соответствует интересам Российского государства, а платить немалые взносы и при этом терпеть постоянные унижения смысла нет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой с ним солидарен и считает, что Совет Европы "из важнейшей международной площадки для равноправного диалога превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии". Также он резко осудил пропаганду извращений этой структурой.