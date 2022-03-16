Кадыров про Илона Маска: "Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!"

Вызов Илона Маска на поединок, брошенный им российскому президенту, не оставил равнодушными самых страстных защитников чести Владимира Путина – главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главу Чечни Рамзана Кадырова. И тот, и другой начал отвечать создателю Tesla и SpaceX в соцсетях.

О переписке Маска и Рогозина мы уже рассказывали – там все свелось к цитированию мемов.

Кадыров же настойчиво начал называть Маска Илоной, всячески принижал бизнесмена на тему его физической подготовки к бою (хотя Маск не говорил, что поединок будет физическим), приглашал приехать в Чечню и пройти тренировки в бойцовом клубе "Ахмат". В какой-то момент Маск даже начал отвечать на эти заигрывания и сменил в аккаунте твиттера свое имя на "Илона Маск", что, конечно, понравилось Кадырову.

Но в итоге глава Чечни неожиданно стал серьезным и высказал уважение американскому бизнесмену.

"Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать, - написал в Telegram Кадыров. - Илон Маск немногим ранее отказался блокировать российские сайты в сети Starlink по требованию некоторых правительств. "Мы не будем этого делать, разве что под прицелом пистолета. Извините, но я абсолютно поддерживаю свободу слова" - заявил Маск в своём твиттере.

Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!

Маск, надеюсь, что про моего Президента ты все-таки пошутил".