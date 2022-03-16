16 Марта 2022
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Политика В России Крым
Сергей Аксенов (2015) | Фото: Накануне.RU

Аксёнов ждёт от глав стран СНГ признания Крыма российским

Глава Крыма Сергей Аксенов полагает логичным признание лидерами стран СНГ Крыма российским.

"Александр Лукашенко уже заявлял, что Крым де-факто и де-юре является российским. Что касается официального признания, то Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ) ясно сказал, что Белоруссия, как наш союзник и партнёр, самостоятельно примет соответствующее решение, когда посчитает это целесообразным. По-моему, добавить тут нечего. То же касается и других стран СНГ. Думаю, было бы логично ожидать таких шагов от наших ближайших союзников. Мы со своей стороны будем рады принять в Крыму и Александра Григорьевича, и других лидеров", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Он отметил, что "признание со стороны иностранных государств не является для крымчан каким-то суперактуальным вопросом".

"Как вы знаете, ряд наших друзей – Никарагуа, Куба, Сирия, Южная Осетия, Абхазия – признали наш полуостров частью России. Учитывая, что в числе требований России на переговорах с Украиной есть признание российского статуса Крыма, можно ожидать определенных подвижек", - считает Аксенов.

Теги: Сергей Аксёнов, Крым, статус



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