Рогозин сообщил, чем можно помочь армии России

Единственное, чем сейчас можно помочь армии России, — это вычистить "пятую колонну", сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, "задача — может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии", — заявил глава госкорпорации.

Ранее Рогозин отреагировал на политические высказывания бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, близкого в свое время к Дмитрию Медведеву. Рогозин вспомнил, что Дворкович, который сейчас завел миролюбивые речи, курировал в правительстве импортозамещение и, по мнению Рогозина, не справился с этой миссией.