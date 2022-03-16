16 Марта 2022
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Навальный выступил с последним словом на суде

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил с последним словом на выездном суде в исправительной колонии во Владимирской области.

По его словам, он не откажется "от своих слов и того, что делал", даже если обвинение запросит наказание в виде лишения свободы на срок не 13, а 113 лет.

"Я полностью ок и сам переживаю лишь от того, что другие переживают за меня", — сказал оппозиционер.

По его словам, его фонд (ФБК, признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) "не заглохнет, а выйдет на новый глобальный уровень работы, став международной организацией", сообщает РБК.

Напомним, гособвинение запросило для Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и оскорблении суда, 13 лет. Также гособвинение попросило дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн руб.

Теги: Навальный, оппозиция



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