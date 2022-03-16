16 Марта 2022
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врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Врачи призывают ускорить вакцинацию от менингита

Всероссийский союз пациентов выступает за ускоренное включение вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок.

По данным организации, доля этого заболевания в общей смертности в России в 2021 году составила около 5%.

Как заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, ущерб от заболевания составляет около 400 млн руб. ежегодно. В 2021 году около 1 млн человек  скончались от менингита, пишут "Известия".

Менингит представляет собой тяжелое воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга, в большинстве случаев вызываемое бактериальными и вирусными инфекциями. 

Теги: менингит, вакцинация



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