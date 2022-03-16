16 Марта 2022
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Экономика В России
Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

В России хотят ввести госрегулирование цен на бензин

Комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в правительство России поправки в законодательство, которые предлагают ввести госрегулирование цен на бензин и дизель.

Как следует из документа, в период действия западных ограничительных мер кабмин будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизель, так как от топлива зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания в стране.

Как говорят эксперты, такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, при этом представители бизнеса видят риски. В отрасли опасаются, что госрегулирование может нарушить уже действующие механизмы сдерживания цен, негативно сказаться на инвестициях в бизнес и привести к риску дефицита топлива бензина и дизеля, пишут "Известия".

Как напомнил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, сейчас у правительства России существует ряд других механизмов, которые позволяют регулировать цены на внутреннем топливном рынке страны.

Речь идет об увеличении доли продаж топлива на бирже, биржевых ограничениях колебаний цен в ходе торговых сессий, а также механизме демпфера.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен. Об этом заявил руководитель службы Максим Шаскольский, выступая 10 марта в Госдуме.

Теги: бензин, топливо



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