16 Марта 2022
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Политика За рубежом
Евгений Касперский, лаборатория Касперского (2012) | Фото:expert.ru

Власти Германии рекомендовали отказаться от антивируса Касперского из-за возможных кибератак

Федеральное управление Германии по информационной безопасности (BSI) рекомендовало заменить приложения российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

Об этом следует из сообщения управления. Отмечается, что существует риск "успешной кибератаки" на фоне действия военных или спецслужб России и угрозы, исходящие от России в адрес Евросоюза, НАТО и ФРГ в ходе ситуации вокруг Украины.

Как считает BSI, российского производителя ИТ-продукции могут, к примеру, "заставить атаковать целевые системы против его воли".

Ранее американские СМИ сообщили о взломе "российскими хакерами" серверов министерства финансов и торговли США. Так, по данным Reuters (издание ссылается на источник, "знакомый с ситуацией"), "хакеры, работающие на Россию, отслеживают внутренний почтовый трафик ведомства, и "власти опасаются, что это может быть лишь верхушкой айсберга".

Теги: антивирус Касперского, Германия, кибератаки



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