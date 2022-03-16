16 Марта 2022
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Политика За рубежом
юань (2013) | Фото:capital.ua

СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани

Саудовская Аравия обсуждает с Пекином возможность продажи нефти за юани вместо долларов.

Это происходит на фоне разлада в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. В том числе это касается вмешательства США в гражданскую войну в Йемене и их переговоров по ядерной сделке с Ираном. Кроме того, саудовские чиновники выражали недовольство стремительным выводом войск США из Афганистана в прошлом году.

Как ожидается, сделка укрепит национальную валюту Китая, но в то же время ослабить саудовский риал, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. Кроме того, продажа Китаю нефти за юани может ослабить позиции доллара на мировом рынке нефти, а также поддержать курс китайской валюты.

В настоящее время большая часть сделок по продаже нефти Эр-Рияда — более 80% — осуществляется в долларах.

Тем временем, Индия и Россия изучают возможность перехода к взаимным расчетам в рублях и рупиях. Для совершения платежей российскому банку нужно будет открыть счет в индийском, а индийскому - в российском.

Теги: саудовская аравия, китай, нефть, юань



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