Eli Lilly приостановит экспорт в Россию части лекарств

Компания Eli Lilly (США) решила приостановить экспорт в Россию не жизненно необходимых лекарств.

Как следует из сообщения фармкомпании, также временно прекратятся все инвестиции, рекламные кампании и новые клинические исследования в стране. Отмечается, что люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства. Eli Lilly также предоставляет стране жизненно важные препараты, в том числе инсулин.

В компании подчеркнули, что пожертвуют вырученные от продаж в России средства организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи Украине.

Как сообщалось ранее, немецкий концерн "Bayer" продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ.

""Bayer" продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции.