16 Марта 2022
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Акция &quot;Георгиевская ленточка&quot; в УрГЭУ (2022) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Кремль поручил регионам РФ провести акции в поддержку армии и военной операции

Кремль поручил властям российских регионов проработать организацию публичных акций в поддержку армии страны и военной операции, которая проводится на Украине

Мероприятия могут быть любого формата: автопробеги, выставки на военную тематику, выступления лидеров общественного мнения в СМИ и соцсетях, видеоролики с жителями, которые высказываются в поддержку главы государства Владимира Путина, военных действий и Российской армии, акции с выстраиванием участников в виде буквы Z, посты публичных лиц, включая чиновников, имеющих аккаунты в соцсетях, с Z на аватарках.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на своих собеседников. "Техзадания", касающиеся публичных мероприятий, могут поступать как из федерального центра, так и готовиться на усмотрение самих региональных властей. Сроки проведения акций не ограничены.

Напомним, ранее студенты Уральского государственного экономического университета выступили с поддержкой спецоперации на Украине. Для этого, в рамках акции "Георгиевская ленточка" учащиеся выстроились в огромную букву "Z", ставшую символом спецоперации.

Власти Нижнего Тагила также решили поддержать спецоперацию на Украине, превратив ночные дороги в гигантскую букву "Z". Фото в своих социальных сетях выставил глава города Владислав Пинаев.

Теги: военная операция, митинги, армия



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Ранее 13.03.2022 19:04 Мск В Сербии состоялся автопробег в поддержку России


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