16 Марта 2022
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Общество В России
(2005) |

Пользователи "Билайна" заявили о массовом сбое

Пользователи сотовой связи "Билайна" пожаловались на массовый сбой.

Большая часть абонентов столкнулась с перебоями в работе мобильного интернета и проблемами со связью. Как сообщает компания, неполадки устранены, но некоторые абоненты продолжают жаловаться на плохую работу интернета и отсутствие сигнала.

Отмечается, чтонекорректная работа интернет-соединения могла произойти "недолгого сбоя", сообщает "Форбс".

Ранее Роскомнадзор потребовал у "ВымпелКома" предоставить детальную информацию об утечке данных клиентов интернета "Билайна".

В ведомстве сообщили о возможном штрафе в размере 100 тыс. руб. в случае, если вина компании в утечке будет доказана.

Теги: Билайн сотовая связь, интернет



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