16 Марта 2022
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донецк, ракета точка-у (2014) | Фото:

Украина применила в ДНР комплекс "Точка-У"

Украинская армия обстреляла ДНР из комплекса "Точка-У".

В результате четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения. Пострадал микрорайон "Солнечный" в Макеевке. В результате удара повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.

Отмечается, что системам ПВО удалось перехватить ракету, в Макеевке упали ее обломки, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 14 марта ВСУ нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по Донецку. Погибли 20 мирных жителей, еще 28 человек получили тяжелые ранения. В США на телевидении не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Теги: Украина, Донбасс, Точка-У



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