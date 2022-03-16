Дворкович ответил Рогозину: "Я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью"

16 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль всю Херсонскую область

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ПМЭФ, Аркадий Дворкович (2018) | Фото: Накануне.RU

Дворкович ответил Рогозину: "Я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью"

Бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сделал уже второе заявление за день по поводу ситуации на Украине и санкционного давления на Россию. Этот текст сложно рассматривать вне контекста, а именно – жесткого комментария со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвавшего Дворковича "сукиным сыном".

Напомним, Дворкович в качестве главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дал комментарий американскому правозащитному журналу Mother Jones, в котором высказался против военной операции РФ на Украине, высказал поддержку украинским шахматистам. " Я знаю, что многие связи уже разорваны. И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить. Но я мечтаю снова увидеть украинских и российских игроков, соревнующихся друг с другом. Не друг против друга, а вместе", - заявил Дворкович.

Издание отметило, что бывший высокопоставленный российский чиновник во главе ФИДЕ выступил за отстранение российских и белорусских шахматистов от выступлений под флагами их стран, а также против проведения в России шахматной олимпиады летом этого года.

Уже упоминавшийся выше Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале: "Аркаша, голубь ты наш! Ты лучше ответь, почему при твоем кураторстве Минтрансом и "Аэрофлотом" вы противились закупке российских самолетов и подсадили нас всех на Боинги и Эрбасы? Ты чем тогда думал, "миротворец"? Расскажи также про свои успехи в импортозамещении, ведь ты курировал всю гражданскую часть промышленности России и данную работу в правительственной комиссии по импортозамещению. Думаешь, спрячешься за шахматной доской от этих вопросов миллионов людей, чье право на передвижение ты и тебе подобные поставили под сомнение?".

Совещание с членами Правительства, Путин, Дворкович (2015)|Фото: kremlin.ru

Позже на сайте "Сколково" было опубликовано заявление Дворковича, который является председателем фонда "Сколково". В нем, в частности, можно увидеть и ответ на обвинения Рогозина.

"Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны – это абсолютное зло. Слова песни "Хотят ли русские войны" полны для меня огромным смыслом. Но главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими", - пишет Дворкович.

"Сегодня Россия продолжает жить в условиях жестких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с этим вызовом. Мы готовы ответить технологическими прорывами и собственным развитием. Так было всегда, - продолжает бывший вице-премьер. - Работая в правительстве, я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью создать свою собственную экономику. И результаты этой работы во многих отраслях позволили создать тот плацдарм для обеспечения национальной безопасности, который мы имеем сегодня — в сельском хозяйстве и строительстве, в энергетике и в нефтехимии, в развитии инфраструктуры".

Также Дворкович высказался по поводу иностранных компаний, уходящих с российского рынка: "Не могу с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка. Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда. Наша главная задача — избавиться от технологической зависимости. Этого можно добиться только за счёт командной работы, в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером — каждый на своём месте".

Теги: аркадий дворкович, дмитрий рогозин, импортозамещение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети