Дворкович ответил Рогозину: "Я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью"

Бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сделал уже второе заявление за день по поводу ситуации на Украине и санкционного давления на Россию. Этот текст сложно рассматривать вне контекста, а именно – жесткого комментария со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвавшего Дворковича "сукиным сыном".

Напомним, Дворкович в качестве главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дал комментарий американскому правозащитному журналу Mother Jones, в котором высказался против военной операции РФ на Украине, высказал поддержку украинским шахматистам. " Я знаю, что многие связи уже разорваны. И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить. Но я мечтаю снова увидеть украинских и российских игроков, соревнующихся друг с другом. Не друг против друга, а вместе", - заявил Дворкович.

Издание отметило, что бывший высокопоставленный российский чиновник во главе ФИДЕ выступил за отстранение российских и белорусских шахматистов от выступлений под флагами их стран, а также против проведения в России шахматной олимпиады летом этого года.

Уже упоминавшийся выше Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале: "Аркаша, голубь ты наш! Ты лучше ответь, почему при твоем кураторстве Минтрансом и "Аэрофлотом" вы противились закупке российских самолетов и подсадили нас всех на Боинги и Эрбасы? Ты чем тогда думал, "миротворец"? Расскажи также про свои успехи в импортозамещении, ведь ты курировал всю гражданскую часть промышленности России и данную работу в правительственной комиссии по импортозамещению. Думаешь, спрячешься за шахматной доской от этих вопросов миллионов людей, чье право на передвижение ты и тебе подобные поставили под сомнение?".

Позже на сайте "Сколково" было опубликовано заявление Дворковича, который является председателем фонда "Сколково". В нем, в частности, можно увидеть и ответ на обвинения Рогозина.

"Я, как и все послевоенные дети, воспитан на патриотизме: памяти по погибшим во время Великой Отечественной войны и на ненависти к нацизму. Я искреннее горжусь мужеством наших солдат, во все времена защищавших Родину и свободу. Мы одинаково скорбим по всем погибшим и пострадавшим в военных действиях, продолжающихся уже 8 лет. Считал и считаю, что войны – это абсолютное зло. Слова песни "Хотят ли русские войны" полны для меня огромным смыслом. Но главное — чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими", - пишет Дворкович.

"Сегодня Россия продолжает жить в условиях жестких, но бессмысленных санкций. Но мы справимся с этим вызовом. Мы готовы ответить технологическими прорывами и собственным развитием. Так было всегда, - продолжает бывший вице-премьер. - Работая в правительстве, я сделал все, чтобы санкции стали не препятствием, а возможностью создать свою собственную экономику. И результаты этой работы во многих отраслях позволили создать тот плацдарм для обеспечения национальной безопасности, который мы имеем сегодня — в сельском хозяйстве и строительстве, в энергетике и в нефтехимии, в развитии инфраструктуры".

Также Дворкович высказался по поводу иностранных компаний, уходящих с российского рынка: "Не могу с уважением относиться к зарубежным компаниям, ушедшим с российского рынка. Некоторые из них потеряли его очень надолго, возможно, навсегда. Наша главная задача — избавиться от технологической зависимости. Этого можно добиться только за счёт командной работы, в которой будут задействованы все, кто способен быть лидером — каждый на своём месте".