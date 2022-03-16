Более миллиона рублей и 5 тонн благотворительного груза волонтёры АО "Транснефть - Сибирь" собрали в помощь пострадавшим жителям Донбасса

Масштабная гуманитарная акция стартовала в коллективе АО "Транснефть-Сибирь" после объявления об эвакуации людей, пострадавших от военных действий, из Луганской и Донецкой народных республик в Российскую Федерацию.

Инициатива помочь тем, кто в этом остро нуждается, родилась в аппарате управления АО «Транснефть - Сибирь» в Тюмени. Волонтеры собирают средства и приобретают самое необходимое: предметы гигиены, бытовую химию, постельные принадлежности, одежду, продукты долгосрочного хранения, канцелярские и школьные принадлежности для детей, игрушки. Добровольцы, которые трудятся в АО «Транснефть - Сибирь», стали активными участниками гуманитарной акции во всех муниципальных образованиях, где работает акционерное общество.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Транснефть-Сибирь", отправка гуманитарной помощи организована через региональные центры приёма помощи.

Отметим, что участие в мероприятии приняли сотрудники Урайского управления магистральных нефтепроводов, Тюменского УМН, Тобольского УМН, Ноябрьского УМН, Нижневартовского УМН и других подразделений. Общими усилиями удалось собрать 1,058 миллионов рублей и более 5 тонн благотворительного груза.

На средства волонтеров были приобретены вещи первой необходимости и предметы гигиены, которые были переданы в пункты сбора, организованные на территории Тюменской области, Югры , Ямала, Свердловской, Курганской, Томской областей.

Справка. АО «Транснефть - Сибирь» является крупнейшим дочерним предприятием в составе ПАО «Транснефть». Акционерное общество обслуживает 27 магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 9,3 тысячи километров, через которые перекачивается около 300 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станции, 2 нефтепродуктоперекачивающие станции. Производственные объекты предприятия, на котором трудятся свыше 11 тысяч человек, располагаются в семи регионах: Тюменской, Свердловской, Томской, Омской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.