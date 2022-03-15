16 Марта 2022
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

"По всей строгости в условиях времени": Володин призвал наказать "антивоенную" сотрудницу Первого канала

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") назвал "гнусным" поступок редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне в прямом эфире вышла за спину ведущей программы "Время" с антивоенным плакатом в руках.

"Иначе как подлостью и предательством по отношению к нашим солдатам, офицерам и к стране такое поведение не назовешь. <…> У этой чиновницы телеканала нет ни капли переживания за наших ребят, за нашу страну. Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция. Комитету ГД по безопасности поручено взять этот вопрос на контроль", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Также он написал: "Ко всем должно прийти осознание: страна у нас одна, и мы обязаны ее защищать. И другого быть не должно!".

Кстати, озаглавил свой пост Володин странной фразой "По всей строгости в условиях времени". В ней (случайно или специально) не хватает слова "военного" – тогда бы она стала расхожей идиомой.

Теги: вячеслав володин, марина овсянникова, наказание, госдума



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