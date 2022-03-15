Шампанское, Эрнст и Уралвагонзавод: что в четвертом пакете антироссийских санкций ЕС

Стал известен список санкций, вошедших в так называемый четвертый пакет, сформированный странами ЕС. Вводят их, напомним, в ответ на проведение военной спецоперации РФ на Украине.

Пакет состоит из двух частей: ограничений и персональных санкций.

В первую часть попали запреты на экспорт в РФ ряда товаров. "Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары", - говорится в обращении ЕС.

Итак, запрещен экспорт в РФ:

- автомобилей дороже 50 тыс. евро

- мотоциклов дороже 5 тыс. евро

- музыкальных инструментов дороже 1500 евро

- фототехники и проекторов дороже 1000 евро

- домашней электроники, включая игровые приставки, дороже 750 евро

- товаров, дороже 300 евро из следующего перечня: икра, вина, включая шампанские, любой алкоголь, сигары, духи, косметика, парики, одежда.

- также запрет распространяется на дорогую посуду, наручные часы с драгоценными камнями, сумки класса "люкс", коллекционное холодное оружие и другие предметы роскоши.

Во второй части полтора десятка имен и десяток предприятий:

1. Роман Аркадьевич Абрамович

2. Герман Борисович Хан

3. Виктор Филиппович Рашников

4. Алексей Викторович Кузьмичёв

5. Александр Александрович Михеев

6. Александр Николаевич Шохин

7. Андрей Валерьевич Рюмин

8. Армен Сумбатович Гаспарян

9. Артём Григорьевич Шейнин

10. Дмитрий Евгеньевич Куликов

11. Константин Львович Эрнст

12. Марина Владимировна Сечина

13. Сулейман Абусаидович Керимов

14. Тигран Оганесович Худавердян

15. Владимир Валерьевич Рашевский

Компании:

1. "Роснефть-Аэро"

2. "Рособоронэкспорт"

3. НПО "Высокоточные комплексы"

4. Курганмашзавод

5. "Вертолеты России"

6. Объединённая авиастроительная корпорация

7. Объединённая судостроительная корпорация

8. Уралвагонзавод

9. Зеленодольский завод имени Горького