15 Марта 2022
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брилев сергей борисович (2014) | Фото: Накануне.ru

Сергей Брилёв опроверг увольнение с ВГТРК – он в командировке в Бразилии

Известный журналист ВГТРК Сергей Брилев опроверг сообщения в соцсетях о его уходе из государственного холдинга.

"Ну, как я физически могу уйти, если я сегодня, после Армении и Эмиратов, перелетел в Бразилию и только что был в эфире "России-24"? Я уже не первую неделю нахожусь в командировке, по ходу которой делаю серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Одновременно снимается сразу два документальных фильма", - цитирует Брилева Газета.Ру.

Первоначально о возможном уходе Брилева из телерадиокомпании сообщил журналист Роман Супер. По его словам, ему об этом стало известно от коллег телеведущего.

Напомним, Брилев имеет британское гражданство и владеет недвижимостью в западной части Лондона.

Теги: сергей брилев, вгтрк, командировка, украина



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