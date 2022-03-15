Сергей Брилёв опроверг увольнение с ВГТРК – он в командировке в Бразилии

Известный журналист ВГТРК Сергей Брилев опроверг сообщения в соцсетях о его уходе из государственного холдинга.

"Ну, как я физически могу уйти, если я сегодня, после Армении и Эмиратов, перелетел в Бразилию и только что был в эфире "России-24"? Я уже не первую неделю нахожусь в командировке, по ходу которой делаю серию специальных репортажей о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего. Одновременно снимается сразу два документальных фильма", - цитирует Брилева Газета.Ру.

Первоначально о возможном уходе Брилева из телерадиокомпании сообщил журналист Роман Супер. По его словам, ему об этом стало известно от коллег телеведущего.

Напомним, Брилев имеет британское гражданство и владеет недвижимостью в западной части Лондона.