15 Марта 2022
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Политика Украина
Росгвардия (2021) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре

Росгвардия контролирует ситуацию в Бердянске

Город Бердянск на Азовском побережье Запорожской области Украины "возвращается к гражданской жизни". Ранее он был "демилитаризован российской армией", говорится в сообщении Росгвардии. Ситуацию в городе сейчас контролирует ведомство.

"Сотрудники ведомства занимаются разминированием территории города, убирают брошенную украинскую военную технику с улиц города и обеспечивают общественный порядок", - добавили в Росгвардии.

"Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой. В город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: росгвардия, бердянск, запорожская область



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