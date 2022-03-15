Росгвардия контролирует ситуацию в Бердянске

Город Бердянск на Азовском побережье Запорожской области Украины "возвращается к гражданской жизни". Ранее он был "демилитаризован российской армией", говорится в сообщении Росгвардии. Ситуацию в городе сейчас контролирует ведомство.

"Сотрудники ведомства занимаются разминированием территории города, убирают брошенную украинскую военную технику с улиц города и обеспечивают общественный порядок", - добавили в Росгвардии.

"Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой. В город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении ведомства.