Чернобыльская АЭС снабжается электричеством из Белоруссии – Минэнерго РФ

Чернобыльская атомная электростанция, которая находится под контролем ВС РФ, сейчас снабжается электричеством от белорусской энергосистемы, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"С 9 марта после отключения электростанции в результате повреждения линий электропередач, связывающих ЧАЭС с украинской энергосистемой, ее электроснабжение обеспечивалось за счет резервных дизель-генераторных установок. До 14 марта дизель-генераторные установки обеспечивались топливом за счет усилий ВС РФ. Для восстановления штатного электроснабжения электроустановок 10 марта поставлена под напряжение линия электропередачи 330 кВ Мозырь – Чернобыльская АЭС. 14 марта в результате проведенных технических мероприятий на ЧАЭС и подстанции "Мозырь" было подано напряжение в штатном порядке на электроустановки, производственные и хозяйственные объекты Чернобыльской АЭС", - сообщил министр.

Он добавил, что украинский технический персонал продолжает работу на станции.