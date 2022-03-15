15 Марта 2022
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Чернобыльская АЭС (2022) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Чернобыльская АЭС снабжается электричеством из Белоруссии – Минэнерго РФ

Чернобыльская атомная электростанция, которая находится под контролем ВС РФ, сейчас снабжается электричеством от белорусской энергосистемы, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"С 9 марта после отключения электростанции в результате повреждения линий электропередач, связывающих ЧАЭС с украинской энергосистемой, ее электроснабжение обеспечивалось за счет резервных дизель-генераторных установок. До 14 марта дизель-генераторные установки обеспечивались топливом за счет усилий ВС РФ. Для восстановления штатного электроснабжения электроустановок 10 марта поставлена под напряжение линия электропередачи 330 кВ Мозырь – Чернобыльская АЭС. 14 марта в результате проведенных технических мероприятий на ЧАЭС и подстанции "Мозырь" было подано напряжение в штатном порядке на электроустановки, производственные и хозяйственные объекты Чернобыльской АЭС", - сообщил министр.

Он добавил, что украинский технический персонал продолжает работу на станции.

Теги: чернобыльская аэс, энергоснабжение, минэнерго, белоруссия



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