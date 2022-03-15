РБК: "Яндекс" может продать сервисы "Новости" и "Дзен" холдингу VK

РБК со ссылкой на источники сообщает о планах "Яндекса" продать сервисы "Новости" и "Дзен". К такому шагу компанию подталкивает экономическая ситуация и усложнение доступа к капиталу. Теперь технологический гигант сосредоточится на развитии поиска, технологий и городских сервисов.

В "Яндексе" комментировать информацию не стали, назвав ее "слухами".

Потенциальных покупателей, по версии источников, несколько, но основной – холдинг VK. Якобы, переговоры начались еще в конце прошлого года.

В начале декабря 2021 года бизнесмен Алишер Усманов полностью избавился от доли в капитале VK Group, он владел 57,3% голосующих акций компании. В результате сделки этот пакет был продан группе "Согаз" Юрия Ковальчука и "Газпрома".