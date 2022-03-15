15 Марта 2022
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Яндекс.Дзен (2022) | Фото: Накануне.RU

РБК: "Яндекс" может продать сервисы "Новости" и "Дзен" холдингу VK

РБК со ссылкой на источники сообщает о планах "Яндекса" продать сервисы "Новости" и "Дзен". К такому шагу компанию подталкивает экономическая ситуация и усложнение доступа к капиталу. Теперь технологический гигант сосредоточится на развитии поиска, технологий и городских сервисов.

В "Яндексе" комментировать информацию не стали, назвав ее "слухами".  

Потенциальных покупателей, по версии источников, несколько, но основной – холдинг VK. Якобы, переговоры начались еще в конце прошлого года.

В начале декабря 2021 года бизнесмен Алишер Усманов полностью избавился от доли в капитале VK Group, он владел 57,3% голосующих акций компании. В результате сделки этот пакет был продан группе "Согаз" Юрия Ковальчука и "Газпрома".

Теги: яндекс, vk, яндекс.дзен, яндекс.новости



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