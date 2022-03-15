Россия запретила въезд Джо Байдену, Хиллари Клинтон и канадскому премьер-министру

Российские власти ввели санкции в отношении американских и канадских высших чиновников, в том числе в отношении президента США Джо Байдена. Теперь ему, а также еще 12 высокопоставленным американцам (хотя Хиллари Клинтон вообще сейчас госпостов не занимает) запретили въезд в Россию. Неизвестно, насколько болезненными окажутся эти шаги российских властей для фигурантов списка.

В санкционный список попал также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, министры обороны и иностранных дел этой страны – им тоже запрещены поездки в Россию.

В МИД РФ заявили, что это "ответ России на серию санкций США стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней американской администрацией".

Москва в ближайшее время объявит о расширении санкций.

При этом заявлено, что РФ не отказывается от поддержания официальных связей с США, в том числе для организации контактов высокого уровня.