15 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Россия запретила въезд Джо Байдену, Хиллари Клинтон и канадскому премьер-министру

Российские власти ввели санкции в отношении американских и канадских высших чиновников, в том числе в отношении президента США Джо Байдена. Теперь ему, а также еще 12 высокопоставленным американцам (хотя Хиллари Клинтон вообще сейчас госпостов не занимает) запретили въезд в Россию. Неизвестно, насколько болезненными окажутся эти шаги российских властей для фигурантов списка.

В санкционный список попал также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, министры обороны и иностранных дел этой страны – им тоже запрещены поездки в Россию.

В МИД РФ заявили, что это "ответ России на серию санкций США стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней американской администрацией".

Москва в ближайшее время объявит о расширении санкций.

При этом заявлено, что РФ не отказывается от поддержания официальных связей с США, в том числе для организации контактов высокого уровня.

Теги: джо байден, санкции, хиллари клинтов, запрет



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