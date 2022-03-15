Редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей

Редактора Первого канала Марину Овсянникову Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. руб. за административное нарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.2 КоАП РФ. Это "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Овсянникова накануне в прямом эфире программы "Время" на Первом канале вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат, посвященный украинской теме.

Стоит отметить, что сегодняшняя административка была возбуждена не за демонстрацию плаката, а за призывы, прозвучавшие в заранее записанном Овсянниковой антивоенном видеокомментарии.

Овсянникова на суде не признала вину.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в отношении девушки также проводится доследственная проверка на предмет нарушения ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). По этой статье ей может грозить наказание от штрафа в размере 700 тыс. руб. и более до лишения свободы на срок от трех до 15 лет.