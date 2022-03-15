СМИ: В Алмате задержан родственник Назарбаева и совладелец российской франшизы "Макдоналдс"

Казахские и российские СМИ сообщили о допросе и, по некоторым данным, задержании в Алмате 55-летнего бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Боранбаев владеет бизнесами в самых разных сферах: нефтегазовом секторе, девелопменте, ритейле. Он контролирует франшизу "Макдоналдс" в Казахстане, частично – в Белоруссии и России, является президентом футбольного клуба "Кайрат", а также приходится сватом Дариге Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По данным казахстанских изданий, Боранбаева допросили в департаменте агентства финмониторинга. Дело, по которому допрашивают бизнесмена, ведет межведомственная следственно-оперативная группа. При этом источники отказались указать, в чем могут подозревать предпринимателя, передает портал vlast.kz.