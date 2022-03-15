15 Марта 2022
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов, Евгений Куйвашев (2022) | Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Награда нашла Орлова. Куйвашев вручил знак отличия мэру Екатеринбурга

Сегодня, 15 марта, губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды Российской Федерации, президента страны и Свердловской области 37 уральцам.

Так, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.

Евгений Куйвашев, Алексей Орлов(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев, Алексей Орлов(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, семь человек получили медали Российской Федерации, все они – работники уральских предприятий.

Девяти свердловчанам присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации". Трое уральцев получили награды президента РФ. Это учитель средней общеобразовательной школы №69 Екатеринбурга Екатерина Белоцерковская (почетная грамота), глава редакционной коллегии "Сибирско-Уральской медиакомпании" Михаил Вьюгин (благодарность) и руководитель центра цифровой трансформации образования Свердловской области "Единое цифровое пространство" Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова Юлия Соловьева (благодарность).

Еще троим свердловчанам вручены награды федеральных органов исполнительной власти РФ. 14 человек получили знаки отличия Свердловской области, среди них – главврач Ревдинской станции скорой медицинской помощи Владислав Чернядьев. А звание "Почетный гражданин Свердловской области" было присвоено директору Уральского института регионального законодательства Николаю Воронину.

"Для меня огромная честь вручить нашим выдающимся землякам – сильным, умным, созидательным людям, настоящим мастерам своего дела – государственные награды России и знаки отличия Свердловской области. В этом зале – металлурги и машиностроители, школьные учителя и профессора вузов, врачи, деятели науки, культуры и спорта, работники масс-медиа и многих других сфер. Словом, те, кто здесь и сейчас служат экономическому, социальному и интеллектуальному развитию нашего региона и всей России", - отметил Евгений Куйвашев.

Теги: Орлов, знак, Куйвашев, вручение



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