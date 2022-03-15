Русины призвали Путина создать Карпатскую Русь

Лидер международного центра "Матица русинов" Петр Гецко призвал президента РФ Владимира Путина создать Карпатскую Русь. Текст обращения опубликован на сайте организации.

Он отмечает, что русины пострадали от геноцида еще в Австро-Венгрии в 1914-1918 гг. А в 1946 году за одну ночь всех русинов сделали украинцами, все школы с русинским языком преподавания были переведены на мову.

1 декабря 1991 года Закарпатье проголосовало за "самоуправляемую территорию, не входящую ни в какие иные территориальные образования". Но Украина последовательно проводила курс на уничтожение русинов.

Сейчас ситуация вокруг Украины близка к развязке, и от того, как она будет решена, во многом будет зависеть и дальнейшая судьба самой России. Русины официально поддержали спецоперацию на Украине и призывают создать Карпатскую Русь, которая "органично впишется в Стратегию национальной безопасности РФ".

Следует отметить, что в Закарпатье результаты голосований всегда резко отличались от соседних областей и были близки к результатам в восточных областях.