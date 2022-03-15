Подана заявка на регистрацию в России британской вакцины от коронавируса

В Минздрав России подана первая заявка на регистрацию иностранной вакцины от коронавируса. Речь о компании "Р-Фарм", она хочет зарегистрировать британскую вакцину, разработанную AstraZeneca, передает "Интерфакс".

Согласно данным реестра, торговое наименование этой вакцины - "Р-Кови".

Ранее сообщалось, что "Р-Фарм" начала производство на своих мощностях в России британской вакцины, но тогда она предназначалась исключительно на экспорт.