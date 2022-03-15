В Златоусте чиновника подозревают в хищении 5 млн рублей

В отношении заместителя начальника управления ЖКХ Златоуста Владимира Горбунова возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый похитил средства учреждения в сумме более 5 млн рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

Сегодня по месту жительства Горбунова проводились следственно-оперативные действия.