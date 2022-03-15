Стоимость Hyundai в Екатеринбурге выросла почти в половину из-за санкций

На фоне санкций и отказа иностранных компаний сотрудничать с Россией, в Екатеринбурге резко подскочили цены на автомобили марки Hyundai. Об этом Накануне.RU сообщил официальный дилер Hyundai в Екатеринбурге - Авто-Лидер.

Если еще 2 марта прогнозируемый рост цен составлял 30%, то сейчас стоимость машин выросла на 40%. На запчасти - на 20%.

Помимо этого, если ранее в месяц официальному дилеру уральской столицы предоставлялась квота на 40-50 автомобилей, то сейчас она сократилась до 10-11 машин в месяц. Данные ограничения касаются всех моделей авто и их комплектующих.

Напомним, что еще в начале месяца владелец уральского магазина автозапчастей Ирина Жданова рассказала Накануне.RU, какой рост цен ожидать автолюбителям и чем лучше закупиться уже сейчас.