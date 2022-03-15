15 Марта 2022
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киев (2011) | Фото: Накануне.ru

Ядерное орудие, появившись у оголтелых националистов Украины, могло привести к войне с его использованием, - Патрушев

Ядерное оружие, появившееся на Украине, привело бы к войне с его использованием. Нельзя было допустить появление таких вооружений у "оголтелых, неуправляемых националистов Украины", полагает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все - компетенции, технологии, сырье, средства доставки", - цитирует РИА Новости слова Патрушева, произнесённые сегодня в Грозном, где прошло совещание обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.

Поэтому заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны – не пустые слова, считает секретарь Совбеза.

"Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов", - подчеркнул Патрушев.

Теги: Ядерное оружие, Украина, Совет безопасности РФ, Николай Патрушев



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