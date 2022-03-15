15 Марта 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Нужно признать, что Украине не войти в НАТО – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает бесперспективность попыток его страны стать членом НАТО.

"Поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди", - заявил глава государства.

Ранее члены НАТО и руководство блока заявляло, что не отказывает Украине в возможности присоединиться, но в ближайшем будущем этого не произойдет. Также альянс отказался обеспечить так называемую "бесполетную зону" над Украиной, поскольку это бы означало начало прямого военного конфликта с Россией и начало, по всей вероятности, мировой войны.

Теги: владимир зеленский, украина, нато



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