Нужно признать, что Украине не войти в НАТО – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает бесперспективность попыток его страны стать членом НАТО.

"Поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди", - заявил глава государства.

Ранее члены НАТО и руководство блока заявляло, что не отказывает Украине в возможности присоединиться, но в ближайшем будущем этого не произойдет. Также альянс отказался обеспечить так называемую "бесполетную зону" над Украиной, поскольку это бы означало начало прямого военного конфликта с Россией и начало, по всей вероятности, мировой войны.