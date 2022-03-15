15 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Последствия атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты &quot;Точка-У&quot; (14.03.22) (2022) | Фото: t.me/Doninside / telegram-канал Inside &#127305; Donetsk

После ракетного удара по Донецку замминистра информации ДНР призвал ЦРБ пускать людей внутрь

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов обратился к руководству Центрального республиканского банка после гибели вчера 20 человек в результате ракетного удара ВСУ по центру Донецка. Многие из них стояли на улице в очереди в отделение банка, так как во многих отделениях внутрь пускают лишь по несколько человек, и такая практика существует давно.

"Места в помещении было более чем предостаточно. Я понимаю, что коронавирусные ограничения и все такое, но неужели вчерашний случай ничему не научил? Сегодня снова очереди на улице, как у центрального отделения, так и у других отделений. Я уже не говорю о том, что вы требуете сиюминутные подписи руководителей предприятий или ФЛП, которых мобилизовали и которые в данный момент находятся на передовой. Может, пора как-то снизить градус бюрократии и формализма и наконец понять, что идет война?" - призвал Безсонов в своем телеграм-канале.

На то, что погибли люди, которые должны были быть в помещении, некоторые обратили внимание еще вчера.

Сегодня к месту гибели глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы.

Теги: ДНР



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