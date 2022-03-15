В Екатеринбурге решили, кто будет строить трамвайную линию в Солнечный

В Екатеринбурге завершился аукцион, по итогам которого была выбрана компания, что займется строительством трамвайной линии в Солнечный. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе холдинга "Форум-групп". ООО "ГУДСР" - компания победитель, займется не только строительством, но и реконструкцией двух улиц. Активная фаза работ стартует уже в этом году.

Напомним, что новая трамвайная линия протянется на 1,7 км, связывая остановку "Мусоргского" и новую остановку в микрорайоне Солнечный на ул. Чемпионов. Работы стартовали в прошлом году, а говорить о трамвайной ветке начали еще в 2017-ом.

"На Всемирной выставке-форуме Иннопром-2017 было подписано Соглашение по реализации проекта трамвайной линии в Солнечный. В том же году девелопер начал разработку эскизного проекта новой трамвайной ветки", - рассказал директор по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры "Форум-групп" Павел Казанцев.

В конце прошлого года Госэкспертиза дала положительно заключение на проектную документацию, что позволило приступить к реализации проекта. На данный момент ведутся работы по расширению до четырех полос ул. Лучистой от ул. Окружной до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. В "Форум-групп" заявили, что строительство непосредственно самой трамвайной ветки начнется в ближайшее время.