15 Марта 2022
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Экипировка сборной России на Олимпиаде в Пекине. (2021) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

"Пусть не возвращаются": Минспорт раскритиковал спортсменов, сменивших российское гражданство

Российских спортсменов, которые в текущих обстоятельствах решатся сменить гражданство ради возможности выступать, не будут радостно встречать назад.

 "Кто сменил российское гражданство — в добрый путь. Только пусть потом не возвращаются", - заявил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, его словам приводит "Матч ТВ".

Ранее российский шахматист Евгений Романов принял решение выступать под флагом Норвегии. Также велогонщик Павел Сиваков сменил гражданство на французское.

Большинство международных спортивных федераций отстранили россиян от участия в соревнованиях по рекомендации МОК, напоминает РБК.

Теги: минспорт, спортсмены, смена гражданства, санкции



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