15 Марта 2022
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ТНК-ВР (2012) | Фото: Накануне.RU

Великобритания ввела санкции против бывших владельцев ТНК-ВР

Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и чиновников, в частности, против бывших владельцев ТНК-ВР Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для введения санкций, согласно документу, является то, что предприниматели являются "близкими соратниками" президента РФ Владимира Путина, и "связаны с лицом, причастным к дестабилизации ситуации на Украине". Также отмечается, что бизнесмены "поддерживают российское правительство".

В соответствии с санкциями, им запретили въезд в страну и заморозили активы.

По данным РБК-Тюмень, Фридман и Авен после прошлого раунда санкций со стороны ЕС покинули совет директоров Альфа-банка. Помимо этого, Фридман, Авен и Хан покинули инвестиционную группу LetterOne.

Теги: ТНК-ВР, санкции



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