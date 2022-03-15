15 Марта 2022
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Концерн "Bayer" продолжит производить лекарства в России

Немецкий концерн "Bayer" продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ.

""Bayer" продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции. Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует РИА Новости заявление генерального представителя концерна в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.

Ранее стало известно, что французские компании, в числе которых – "Ашан", останутся в России.

Теги: Bayer, лекарства



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