Концерн "Bayer" продолжит производить лекарства в России

Немецкий концерн "Bayer" продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ.

""Bayer" продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции. Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России", – цитирует РИА Новости заявление генерального представителя концерна в России и странах СНГ, гендиректора АО "Байер" Нильса Хессманна.

Ранее стало известно, что французские компании, в числе которых – "Ашан", останутся в России.