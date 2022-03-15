15 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Ирина Буторина уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области (2015) | Фото: gubernator74.ru

155 беженцев с Донбасса приехали в Челябинскую область

В Челябинскую область приехали 155 человек из ДНР и ЛНР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Из них 91 человек прибыли в регион в 2022 году. Большинство прибывших разместились у родственников, друзей и знакомых. Три человека находятся в пункте временного размещения.

Министр социальных отношений Ирина Буторина рассказал, что каждой семье оказывается необходимая помощь. По каждой семье составляется индивидуальная программа сопровождения и социально-бытовой адаптации.

Беженцам будет предоставлена единовременная социальная помощь в размере 10 тысяч рублей. На текущий момент документы на получение выплат подготовлены на 36 человек.

Напомним, Челябинская область 18 февраля заявила о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. С этого момента в регионе началась вся подготовительная работа. Алексей Текслер подчеркнул, что прибывшие должны быть размещены в теплых помещениях, им должно быть предоставлено новое постельное белье и горячее питание. Расходы муниципалитетов будут компенсированы из областного бюджета. В регионе открыто 23 пункта временного размещения граждан, пребывающих из ДНР и ЛНР.

Теги: беженцы, Донбасс,



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