15 Марта 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Александр Лукашенко (2020) | Фото: youtube.com/user/CTVBY/

Лукашенко про операцию на Украине: "Нам там делать нечего. И нас туда не зовут"

Белоруссия не собирается принимать участие в военной спецоперации, проводимой ВС РФ на Украине.

"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Ну, подумайте, что мы можем там России добавить? Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - цитирует Лукашенко БелТА.

"Наша задача - это очень важно в любом бою, не только в войне - предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге", - добавил президент Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, украина, военная операция, белоруссия



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