15 Марта 2022
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко заявил о сбитой ракете "Точка-У", запущенной в сторону Белоруссии

Ракета "Точка-У", запущенная в сторону Белоруссии, была перехвачена и сбита в районе реки Припять российскими и белорусскими силами, заявил президент РБ Александр Лукашенко.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию <…> Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - цитирует Лукашенко БелТА.

"Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - добавил глава государства.

Теги: александр лукашенко, точка-у, белоруссия



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