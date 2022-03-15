15 Марта 2022
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Каменный мост на Малышева в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В мэрии рассказали, как будет выглядеть Каменный мост на Малышева

После недовольства со стороны жителей Екатеринбурга касательно обновленного вида Малышевского моста, власти переделали проект. Исходя из обновленных документов на сайте администрации, архитекторы учли пожелания горожан и проложили по обе стороны моста пешеходные дорожки.

Помимо этого, проектом предусмотрено расширение моста до четырех полос движения транспорта - 15,9 м: по 3,1 м. на каждую из полос. Длина моста составит 76,8 м. Тротуаров на мосту не будет, зато пропускная способность автотранспорта составит около 3 тыс. автомобилей в сутки только на одну полосу.

Проект реконструкции Каменного моста на улице Малышева в Екатеринбурге(2022)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Дополнительные переправы для пешеходов и велосипедистов будут проходит по четной стороне Малышева возле каменного большевика и у павильона "Цветы" с противоположной стороны. Длина первого моста составит 57 м., ширина - 6 м. Второй пешеходный мост растянется на 51,2 м., а шириной составит 6 м. Также для удобства граждан и более быстрому проходу к Плотинке будет прорублен подземный переход длиной 51,1 м. и шириной 3 м. Расположится он со стороны ресторана "Итальянцы".

Проект реконструкции Каменного моста на улице Малышева в Екатеринбурге(2022)|Фото: Администрация Екатеринбурга

Не забыли архитекторы и про ливневые сооружения для очистки дождевых и талых вод. Их общая протяженность составит 150 м. Свои замечания к проекту горожане смогут оставить на сайте горадминистрации до 12 апреля.

Реконструкция моста через реку Исеть на улице Малышева стартует после завершения Универсиады-2023. Из-за ремонтных работ движение автотранспорта придется перекрыть на 4 месяца.

Напомним, что Каменный мост середины XIX века является объектом культурного наследия федерального значения, остро нуждающимся в реставрации.

Теги: Универсиада, капремонт, Малышевский мост, Екатеринбург



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