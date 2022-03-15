Набиуллина не вошла в состав комиссии "по сопротивлению санкциям"

15 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль всю Херсонскую область

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2022) | Фото: Банк России

Набиуллина не вошла в состав комиссии "по сопротивлению санкциям"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не вошла в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики (созданной из-за введения в отношении РФ санкций после начала военной операции России на Украине).

Ранее стало известно, что комиссию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

В состав президиума вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов; мэр Москвы Сергей Собянин; вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко; глава Минпромторга Денис Мантуров; глава Минэкономразвития Максим Решетников; министр финансов Антон Силуанов; глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев; глава Минтранса Виталий Савельев; помощник президента Максим Орешкин; глава ФНС Даниил Егоров.

На фоне такой компании присутствие Набиуллиной было бы как минимум логичным – все ведомства представляют их главы. Но от ЦБ в комиссию вошел лишь первый замглавы регулятора Владимир Чистюхин.

Ранее российские СМИ сообщали, что Набиуллина, якобы, хотела подать заявление об отставке после начала спецоперации, но его не приняло руководство. В Кремле, впрочем, заявили, что ничего не знают об этом желании главы ЦБ.

На днях министр финансов РФ Антон Силуанов признал заморозку 300 млрд долларов валютных резервов Центробанка.

Теги: эльвира набиуллина, комиссия, центральный банк, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети