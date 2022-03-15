Набиуллина не вошла в состав комиссии "по сопротивлению санкциям"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не вошла в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики (созданной из-за введения в отношении РФ санкций после начала военной операции России на Украине).

Ранее стало известно, что комиссию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

В состав президиума вошли: первый вице-премьер Андрей Белоусов; мэр Москвы Сергей Собянин; вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко; глава Минпромторга Денис Мантуров; глава Минэкономразвития Максим Решетников; министр финансов Антон Силуанов; глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев; глава Минтранса Виталий Савельев; помощник президента Максим Орешкин; глава ФНС Даниил Егоров.

На фоне такой компании присутствие Набиуллиной было бы как минимум логичным – все ведомства представляют их главы. Но от ЦБ в комиссию вошел лишь первый замглавы регулятора Владимир Чистюхин.

Ранее российские СМИ сообщали, что Набиуллина, якобы, хотела подать заявление об отставке после начала спецоперации, но его не приняло руководство. В Кремле, впрочем, заявили, что ничего не знают об этом желании главы ЦБ.

На днях министр финансов РФ Антон Силуанов признал заморозку 300 млрд долларов валютных резервов Центробанка.