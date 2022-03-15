15 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга оценил изменения в правила благоустройства города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал изменения в действующие с 2012 года правила благоустройства.

Напомним, сегодня дума Екатеринбурга приняла проект решения, который вносит ряд изменений в правила благоустройства уральской столицы. Как написал Орлов в своем Telegram-канале, данные поправки разрабатывались несколько лет.

"Даже с момента передачи пакета изменений на рассмотрение думы прошло почти девять месяцев. Настолько злободневен этот вопрос для горожан, настолько интенсивное и даже бурное обсуждение со множеством участников происходило на всех этапах разработки. Мы постарались учесть все предложения, точки зрения", - отметил глава.

Благоустройство дворов по Федеральной программе в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Он обратил внимание на то, что правила благоустройства – это руководство к действию не только для муниципальных служб, но и для хозяйствующих субъектов всех форм собственности, УК и ТСЖ.

"В конечном счете, для каждого горожанина. Чистота, уют наших улиц и дворов дело общее, и на острие борьбы за них – квартальные инспекторы. Надеюсь, что уже скоро они получат от областных законодателей дополнительные полномочия и будут привлекать нарушителей к административной ответственности за брошенный мусор и автомобиль во дворе, за испорченный фасад дома или газон", - заключил Алексей Орлов.

Ранее глава уральской столицы уже отмечал, что в вопросах благоустройства необходим метод "кнута и пряника", ведь только когда человек или хозяйствующий субъект осознает административную ответственность за свой неубранный мусор, неухоженные территории, грязные фасады и другие нарушения, он станет внимательнее к собственным действиям и своим обязанностям.

Напомним, согласно нововведениям, в городе теперь вводится понятие "брошенного транспортного средства", что позволит значительно упростить работу с "автоподснежниками". Предъявляются и дополнительные требования по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения за счет средств их собственников. Муниципальный контроль и мониторинг благоустройства также расширяется. Изменения значительно ужесточили требования к содержанию строительных площадок. Более того, большое внимание будет уделено проведению земляных работ и восстановлению зеленых насаждений.

Неравнодушные горожане, заметившие скопления мусора, сломанные деревья, припаркованные на тротуарах автомобили, самовольно размещённые объявления и прочие нарушения правил благоустройства, могут сообщить об этом своему квартальному инспектору. Узнать информацию о своем квартальном можно на официальном портале Екатеринбурга.

Теги: Орлов, правила благоустройства, Екатеринбург



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2022 10:27 Мск Гордума приняла изменения в правила благоустройства Екатеринбурга


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