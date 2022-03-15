15 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
коллаж, сценарии 2018 года, Иран, ядерная программа (2017) | Фото: Накануне.RU

США дали письменные гарантии, что санкции не повлияют на сотрудничество России и Ирана – Лавров

Сергей Лавров назвал позицию Ирана "по тому, что происходит в Украине", "объективной".

Сегодня глава Министерства иностранных дел России провел в Москве переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Хочу отметить, что мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит в Украине", - заявил Лавров.

Сергей Лавров сообщил также, что РФ получила письменные гарантии США о том, что санкции не повлияют на ее сотрудничество с Ираном. Глава МИД Ирана в свою очередь заявил, что Тегеран надеется на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшем будущем.

Теги: сергей лавров, иран, сша, гарантии, ядерная сделка



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