Еще один тюменец предстанет перед судом по делу об отравлении "паленой" водкой

В Тюмени в суд направлено уголовное дело об отравлении трех местных жителей контрафактным алкоголем "Царская охота", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Перед судом предстанет 59-летний тюменец. Его обвиняют в хранении и перевозке с целью сбыта, а также в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

С 31 декабря по 11 января тюменец приобрел 80 бутылок немаркированной водки "Царская охота". Алкоголь он хранил в своем автомобиле "ВАЗ 21150".



"Данная алкогольная (спиртосодержащая) продукция, объемом 0,5 литра, содержала в своем составе метиловый спирт (метанол), входящий в список ядовитых веществ, в объеме, превышающем допустимые уровни. То есть продукция представляла реальную опасность для жизни и здоровья потребителей, о чем обвиняемый достоверно знал", - говорится в сообщении.

Позднее контрафактный алкоголь в магазине "Продукты" по ул. Рижская, купили трое жителей Тюмени и скончались от отравления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.