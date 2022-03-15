На Южном Урале осудили водителя, который сбил пешехода и скрылся

Жителя Сатки, который сбил молодого человека на пешеходном переходе и скрылся, приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

5 сентября 2021 года водитель Хундай Акцент, превысив скорость, сбил 20-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. После этого подсудимый с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. От полученных травм мужчина скончался.

Суд запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также он должен выплатить потерпевшей свыше 1 млн рублей.