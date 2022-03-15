15 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Пустые полки в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане больше всего жалуются на нарушения в области торговли и медицины

За 2021 год в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступило более 11 тысяч жалоб на нарушения в потребительской сфере.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, это на 29% меньше уровня 2020 года, когда поступило почти 16 тысяч обращений. В то время это было обусловлено резким ростом числа жалоб в связи с различными ограничениями: отменой туров, авиарейсов и зрелищных мероприятий.

В 2021 году наибольший удельный вес составили обращения свердловчан в области торговли (29%), медицинских услуг (21%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (13%), транспортных (6%), финансовых (6%), бытовых услуг (4%) и услуг связи (4%).

В сравнении с 2020 годом произошло снижение числа обращений в сфере торговли (на 24%), бытового обслуживания (на 36%), туризма (на 66%), транспорта (на 51%), в том числе воздушного (на 65%), в культурно-развлекательной сфере (на 66%). Также снизилось число жалоб по другим приоритетным сферам деятельности: финансовые услуги (на 22%) и услуги связи (32%).

Напомним, что в 2021 году жители Свердловской области стали реже, чем в 2020-м, жаловаться в Банк России на кредитные организации.

Теги: нарушения, торговля, жалобы, Роспотребнадзор



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