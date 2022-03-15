15 Марта 2022
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Экономика В России Москва
Сахар и масло в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

"Господи, помилуй! За сахар дерутся люди": в Москве произошла потасовка в супермаркете

В российских магазинах люди начали драться за продукты. Так, покупательница сняла потасовку у полок с сахаром в одном из столичных супермаркетов. Она рассказала, что люди начали вести себя агрессивно из-за отсутствия товара.

"Там были пустые полки. Не было ни соли, ни сахара, ни макарон, ни гречки, рис остался только дорогой, а сахара не было никакого. Вот люди увидели тележку сахара, её выставили и побежали за ней. Сначала они в очереди стояли у пустых полок, а потом они просто накинулись на эту тележку. Стали все агрессивно толкаться, возмущаться. Берут себе побольше, не оставляя другим. Нельзя так себя вести. Надо же оставаться человеком в любой ситуации. И без сахара пока жить можно. Я хотела показать, чтобы люди себя увидели со стороны. Это какой-то ужас на самом деле. У нас пока ничего такого нет, чтобы так кидаться", - цитирует очевидца издание "Подъем".

Россияне начали активно скупать сахар и другие продукты после введения санкций (из-за военной операции РФ на Украине), обвала рубля и других кризисных явлений. При этом власти заявляют, что сахара хватит на всех, страна, мол, может себя всем обеспечить.

Но граждане, похоже, не очень доверяют этим словам и предпочитают все равно запастись. И вот уже первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов поручил ФАС, Минсельхозу, Минпромторгу и налоговикам к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар. По данным "Известий", Белоусов поручил "выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок".

Также сегодня стало известно, что правительство ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец – в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Теги: сахар, дефицит, россияне, продукты



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