15 Марта 2022
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Илон Маск (2022) | Фото: twitter.com/elonmusk

Рогозин продолжает переписываться с Илоном Маском в заблокированном в России Твиттере

В соцсети Twitter продолжается пикировка между Илоном Маском и Дмитрием Рогозиным. Но пользователей интересует даже не уровень остроумия оппонентов, а тот факт, что Twitter в России уже две недели как заблокирован по решению Роскомнадзора – и на стационарных, и на мобильных устройствах. Российский пользователь может постить в двух случаях: если он обходит запрет государства посредством VPN-сервиса, либо он находится в стране, где Twitter не блокируется. Не исключено, что глава Роскосмоса прилетел на Байконур в Казахстан и воспользовался возможностью зайти в соцсеть, на которую российские власти имеют зуб.
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Напомним, накануне Илон Маск, создатель Tesla и SpaceX, вызвал президента России на поединок, предложив сделать "ставкой" Украину. В Кремле американскому бизнесмену не ответили, зато высказался в Twitter Рогозин. Он опубликовал строки из "Сказки о Попе и работнике его Балде" Александра пушкина: "Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата".

Неизвестно, как эти строки перевел на английский Маск, но спустя некоторое время он ответил уже Рогозину: "Я вижу, ты крутой переговорщик! Хорошо, ты сможешь получить скидку на 10% за просмотр". Также бизнесмен опубликовал мем с Путиным, скачущим на медведе, и свое фото с огнеметом. Подпись взял из компьютерной игры-боевика "Мортал Комбат": "Сhoose your fighter" ("Выберите персонажа, за которого будете играть").

Илон Маск(2022)|Фото: twitter.com/elonmusk

Рогозин продолжил диалог и напомнил своим подписчикам, что ранее Маск сам признавался: около 50% твитов он написал, сидя на "фарфоровом троне". "Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим", - написал российский чиновник в заблокированной в России соцсети.

Теги: дмитрий рогозин, илон маск, твиттер



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