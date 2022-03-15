Пользователь не понесёт ответственность за публикации в Instagram, даже если соцсеть признают экстремистской

Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания её экстремистской, однако ответственность будет наступать за публикации, нарушающие закон, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность", - сказал Хинштейн во вторник в эфире "ДумаТВ", его слова приводит "Интерфакс".

Так он прокомментировал опасения пользователей о публикациях в Instagram в случае признания компании экстремистской. Хинштейн добавил, что, при необходимости, будет разбираться каждая отдельная ситуация.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к соцсети Instagram на территории России. Также ведомство попросило суд признать американскую компанию "Meta" (в неё входят Instagram и Facebook) экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. На прошлой неделе видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании "Google", заявил о блокировке российских СМИ, финансируемых государством.